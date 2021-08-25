На Житомирщині у лісі створили стежку, яка відтворює контури карти України

До Дня Незалежності активісти на Житомирщині створили стежку, яка ідеально відтворює контур України. Робота над проєктом тривала 2 місяці.

Протяжність стежини сягає майже 10 кілометрів. Робота над маркуванням зайняла 2 місяці, адже шлях проходить крізь хащі, струмки та зарості ожини.

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Ініціаторами проєкту стали бігуни з TopRunners Zhytomyr. Стежку проклали на території Зарічанського лісництва.

Стежкою можна не тільки пробігтись, а й пройти помірним кроком, насолоджуючись свіжим повітрям, різноманіттям ягід та співами лісових пташок,

– мовиться у повідомленні.

На Вінниччині висіяли рекордний тризуб

До Дня Незалежності на Вінниччині встановили рекорд – на полі з гірчиці висіяли величезний Державний Герб.

Представник Книги рекордів України Олег Волочков розповів, що досягнення ретельно перевірили: це найбільший герб, створений на полі.

Організаторка проєкту повідомила, що це подарунок від села Серединка з нагоди Дня Незалежності.

Гірчицю посадили точковим методом там, де раніше дозріла пшениця.

Українцям рекомендують завітати до села у перші дні вересня: тоді гірчиця розквітне.

Українці у мережі висловлюють захоплення цією ініціативою.

Публікація "ТЖ – Телеграм Житомира":

В лісі під Житомиром створили стежку яка повторює контур України.

Стежку протяжністю майже 10 км маркували 2 місяці, адже шлях проходить крізь хащі, струмки та колючу ожину.

Таку кропітку роботу провели бігуни з TopRunners Zhytomyr на території Зарічанського лісництва.

Стежкою можна не тільки пробігтись, а й пройти помірним кроком, насолоджуючись свіжим повітрям, різноманіттям ягід та співами лісових пташок.