На Житомирщині, Харківщині та Дніпропетровщині оголосили повітряну тривогу: усім в укриття

У містах та областях Житомира, Харкова та Дніпра оголосили повітряну тривогу. Людям треба терміново йти в укриття.

Сирени почали лунати близько 8:30. В укритті треба залишатись до сигналу про відбій тривогу, про який буде повідомлено на офіційних ресурсах.

До теми Відбій: повітряна тривога у багатьох містах України тривала понад 5 годин

Якщо ви почули сирени, потрібно:

увімкнути радіоприймач та телевізор, щоб чути розпорядження місцевої влади;

взяти медичну аптечку, документи, гроші, засоби зв'язку, запас їжі та води, предмети особистої гігієни;

швидко та без паніки піти до найближчого укриття.

Якщо ви не маєте змоги спуститися в укриття, то можна сховатися вдома. Для цього відійдіть від вікон, ляжте на підлогу у коридорі чи ванній кімнаті, ближче до опорних стін. Мешканцям верхніх поверхів краще спуститись до квартир на нижніх поверхах.