На Житомирщині "Шахед" влучив у багатоповерхівку

Росія вкотре атакує Україну безпілотниками. Сьогодні, 10 квітня, один із дронів влучив у багатоповерхівку в Озерному, що на Житомирщині.

Інформацію підтверджують місцеві жителі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Житомирську ОВА.

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Які наслідки атаки на Житомирщину

Близько 19:57 у ЗМІ, посилаючись на місцевих, повідомили, що "Шахед" влучив у багатоповерхівку в Озерному. Медіа та моніторингові канали заявляли, що внаслідок удару є жертви та поранені.

Варто зазначити, що повітряну тривогу в Житомирській області оголосили ще о 17:02. О 19:11 Повітряні сили попереджали про наближення безпілотника в напрямку Житомира з півночі. Проте о 20:08 в області оголосили відбій загрози.

О 20:29 голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко підтвердив інформацію про влучання дрона в багатоповерхівку та повідомив, що внаслідок цієї атаки росіян загорілося щонайменше 5 будинків.

За його словами, одна людина загинула, ще 5 постраждали, серед них є дитина 2011 року народження. Наразі вони перебувають в лікарнях області.

На місці події працюють рятувальники та оперативно-слідча група. На території громади також розгортають приміщення для обігріву та надання допомоги постраждалим. Бунечко запевняє, що жителі квартир, які зазнали ушкодження, отримають будівельні матеріали та необхідну допомогу для усунення руйнувань.

До слова, у ніч на 10 квітня російські військові атакували й Київ. Внаслідок цього пошкоджено будинки й автомобілі, спалахнули пожежі. Окрім цього, на відкритій місцевості в Голосіївському районі виявлено залишки збитого БпЛА. Пошкоджено дерева та зафіксовано окремі сліди горіння трав'яного настилу.

Через атаку "Шахедами" постраждало 4 людей, з них двох довелося госпіталізувати. У КМВА зазначають, що серед поранених двоє чоловіків та двоє жінок. Там запевняють, що загрози для їхнього життя немає.

Варто зазначити, що під час цієї дронової атаки на підступах до Києва та в повітряному просторі столиці було зафіксовано 30 ворожих безпілотників. 16 ворожих дронів вдалося знищити, решта були локаційно втрачені або покинули повітряний простір України.