На Житомирщині бійця з контузією відправили на алкотест: він виявився тверезим

В Україні стався ще один інцидент з військовим з контузією, якого поліцейські вирішили перевірити на стан сп'яніння. Інцидент обурив користувачів мережі, які звинувачують поліцейських у тому, що ті не можуть відрізнити людину з контузією від п'яної.

Полковник ЗСУ та військовий блогер, відомий як "Штірліц", опублікував відео інциденту, який стався у Житомирській області. На кадрах військовий показав, що прилад Драгер продемонстрував відсутність вмісту алкоголю в його організмі.

Дивіться також У Чорноморську побили військового: дружина розповіла деталі про напад і стан постраждалого

Військовий виявився тверезим

Як свідчать кадри, чоловік у формі був обурений тим, що йому довелося проходити перевірку. Він розпочав словесну перепалку з поліцейськими й працівники, ймовірно, медичного закладу намагалися його заспокоїти.

Скандал з військовим на Житомирщині: дивіться відео

Під дописом, який опублікував "Штірліц", з'явилося чимало гнівних коментарів на адресу представників Житомирської поліції. Так, український військовий Богдан "Тавр" Кротевич у коментарях поставив питання, чому перевіркою бійця займається поліція.

За словами "Тавра", для цього існує військова служба правопорядку. Також Кротевич зазначив, що житомирській поліцейські перевищили службові повноваження.

Поліцейські дійсно перевищили повноваження, якщо військовий був на службі. Якщо він перебував у відпустці, то дії правоохоронців були законними. Однак ці обставини не відомі.

Водночас депутат Маріупольської міської ради Максим Бородін став на захист правоохоронців.

Зі всією повагою до військового питання: в чому проблема просто продути прилад по місцю і роз'їхатися?,

– написав він.

Що кажуть у поліції

Поліція Житомирської області відреагувала на інцидент та повідомила деталі. За даними поліцейських, інцидент стався 30 жовтня близько 14:00. Автомобіль, за кермом якого перебував військовий, зупинили через розворот у забороненому місці.

У поліції повідомили, що в чоловіка при собі не було посвідчення водія. Повідомляється, що поліцейські запропонували військовому пройти обстеження на стан сп'яніння.

У поліції стверджують, що чоловік погодився та добровільно пройшов тестування.

"Поліцейські виконували обов'язки, пов'язані із забезпеченням безпеки дорожнього руху та заходів примусу не застосовували. Зауважимо, що обстеження на стан сп'яніння – процедура, призначена для офіційного з'ясування стану водія та можливості безпечного керування ним транспортним засобом", – наголосили в поліції.

Схожий інцидент стався у Дніпрі