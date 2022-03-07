На Житомирщині ворог завдав авіаударів по нафтобазах: спалахнули пожежі

Ввечері 7 березня росіяни завдали авіаударів по нафтобазах в Житомирській області. У результаті там спалахули пожежі.

Загарбники вгатили по Житомирщині приблизно о 20:20. Ворог завдав по області двох авіаударів.

Читайте також З Житомира до Львова 8 березня вирушить безкоштовний потяг

На Житомирщині ворог завдав авіаударів по нафтобазах

Внаслідок авіаударів сталося влучання в нафтобази у місті Житомир та селищі Черняхів,

– повідомили рятувальники.

У Житомирі виникло займання резервуару місткістю 10 метрів кубічних. До гасіння залучили 20 надзвичайників та 4 одиниці техніки.

У селищі Черняхів загорілися два напівпорожні резервуари, їхня місткість поки невідома. З приватних житлових будинків, розташованих поряд, евакуювали людей. Борються з пожежею 24 рятувальники, які залучили 5 одиниць техніки.

За попередньою інформацією, внаслідок обох вибухів жертв та постраждалих немає.

Росіяни атакували нафтобази на Житомирщині: дивіться відео

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!