На Житомирщині за добу у результаті авіаударів загинули 6 людей
10 березня 2022 , 10:22
Джерело:Нацполіція
Росіяни 9 березня бомбардували Житомирщину. Сирени в області лунали весь час. У результаті авіаударів загинули 6 людей, постраждали – 12.
У Житомирі після 19:00 ракета прилетіла у приватний будинок. Пошкоджена також АЗС, котельня і теплотраса, у двох лікарнях міста вибило шибки. Двоє житомирян травмувались.
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Що відбувалось в області
- Вночі 10 березня ракета впала на дорогу у селі Стара Котельня. Там загинули 5 людей, а постраждали – 6.
- Крім того, росіяни обстріляли екіпаж групи реагування патрульної поліції Коростенського РУП. Двоє правоохоронців зазнали поранень, їх госпіталізували.
- У Коростені під час ракетного обстрілу райцентру було поранено ще двох громадян, які тепер перебувають у лікувальних закладах.
- Ще один чоловік загинув у селі Новополі Оліївської громади.
- Орки обстріляли також села Бистри та Пісківка.
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