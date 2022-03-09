На Житомирщину прибули автобуси, які вивезли людей з Київщини та інших гарячих точок

Ввечері 8 березня у Житомирську область приїхали автобуси, які вивезли людей з Київщини та інших гарячих точок.

Всі школи Житомира та дитячі садочки прийматимуть вночі сотні дітей та дорослих. Людей годують та прихищають.

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Подивіться в очі тих, хто тікав від смерті…. Подивіться в очі дітей, у яких відібрали дитинство. Росія забирає у наших дітей сьогодення! Росія забирає у наших дітей історію та майбутнє!

– наголосили в міській раді.

Окремо подякували водіям, які під кулями та у вогні робили свою роботу – евакуювали мирних жителів.

Людей евакуювали на Житомирщину / Фото міської ради:



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