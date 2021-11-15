Житомирська область може направити до кордону з Білоруссю 2500 людей

Житомирщина може направити до кордону з Білоруссю 2500 людей. Якщо виникне потреба, вони допомагатимуть військовим та прикордонникам.

Голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко заявив, що зустрічі з керівництвом відповідних громад вже провели. Політик наголосив: необхідно діяти абсолютно скоординовано та виважено.

Зауважте Санкції ЄС проти Білорусі можуть передбачати повне закриття кордону, – Моравецький

Й, звичайно, бути готовими до протидії терористичним й диверсійним загрозам,

– наголосив Бунечко.

За словами політика, обставини на ділянці кордону на території Житомирщини залишаються контрольованими. Прикордонники запевнили, що за останній час суттєвих змін не зафіксували.

Водночас фахівці вже проаналізували найбільш вірогідні пункти перетину державного кордону для мігрантів.

Бунечко зазначив, що область, як і загалом Україна, готуються ефективно протидіяти можливому проникненню нелегальних мігрантів з території Білорусі.

Польща може закрити кордон

Глава польського уряду Матеуш Моравецький заявив: Польща не виключає повного закриття кордону з Білоруссю.

Політик наголосив: ситуація на кордоні – це проблема не лише Польщі, Литви та Латвії. Проблема стосується ЄС загалом.

За словами Моравецького, "у зв'язку з цим ми дискутуватимемо про чергові санкції, включно з повним закриттям кордону, що означає позбавлення режиму економічних дивідендів".

Польща ініціює позачергове засідання Євроради.

На території Житомирщини протяжність державного кордону України з Білоруссю становить понад 250 кілометрів.

Допис Бунечка:

Сьогодні взяв участь у важливій нараді щодо ситуації на кордоні та додаткових заходів із запобігання проникнення нелегальних мігрантів з території Республіки Білорусь, під головуванням Секретаря Рада національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

Секретар РНБО наголосив, що Україна готується до різних сценаріїв розвитку ситуації на польсько-білоруському кордоні. За його словами, за даними розвідувальних органів, сьогодні на території Білорусі знаходиться «вже близько 16 тисяч осіб – так званих біженців». Проблеми, якими зараз стикнулися наші партнери з Республіки Польща, можуть торкнутися й суміжних з Білоруссю 5 областей України, зокрема і Житомирщини. Адже протяжність державного кордону України з Білоруссю на території нашої області складає понад 250 км.

Саме тому наша область, як і Україна в цілому заздалегідь готується ефективно протидіяти можливому проникненню нелегальних мігрантів з території сусідньої держави. На сьогодні, охорону кордону здійснює 9 прикордонний загін силами 3 відділів прикордонної служби.

За інформацією прикордонників обстановка на ділянці кордону на території Житомирської області залишається контрольованою, суттєвих змін за останній час не відбулося. Вже проаналізовано найбільш вірогідні пункти перетину нелегальними мігрантами ділянок державного кордону.

Проведено координаційні наради за участі прикордонників, представників Нацполіції та Нацгвардії. Визначено сили та засоби, які можуть бути направлені для підсилення охорони кордону у разі виникнення такої необхідності. Прикордонні підрозділи можуть бути підсилені резервами Держприкордонслужби, Національної Гвардії, Збройних сил України та Національної Поліції.

Загалом для охорони кордону на території області є можливість спрямувати понад 2,5 тисячі осіб. Вже проведені зустрічі з керівництвом відповідних громад, які будуть надавати допомогу нашим військовим та прикордонникам у разі такої потреби.

Отже, маємо діяти абсолютно скоординовано та виважено, й дотримуватись державницької позиції. Й, звичайно, бути готовими до протидії терористичним й диверсійним загрозам.