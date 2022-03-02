Житомирська траса, Буча – Ірпінь – Гостомель: у Київській ОДА назвали найнебезпечніші напрямки

У Київській ОДА наголосили, що зараз найбільш небезпечними напрямками залишається Житомирська траса, Буча – Ірпінь – Гостомель, а також північ Вишгородського району.

А постійні тривоги можливого авіанальоту лунають майже по всій області.

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За їх даними, російські окупанти продовжують накопичувати велику кількість військ та техніки.

Окрім того, у всіх районах Київщини йде боротьба з диверсійними групами.

Додамо, що на одній зі станцій метро виявили російських диверсантів. Один із злочинців ховав у дитячій іграшці боєприпаси. Росіян затримали правоохоронці.

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