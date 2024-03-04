Випав з вікна багатоповерхівки: на Житомирщині загинув 5-річний хлопчик 

У Звягелі, що в Житомирській області, із вікна багатоповерхівки випав 5-річний хлопчик. На жаль, від отриманих травм дитина загинула.

Інцидент стався в понеділок, 4 березня.

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Дитина випала з вікна 9 поверху

Зранку 4 березня до поліції Житомирщини від медиків надійшло повідомлення про смерть дитини, яка, ймовірно, випала з вікна багатоповерхового будинку. Інцидент стався на одній із вулиць міста Звягель.

На місці події працювали працівники слідчо-оперативної групи Звягельського райвідділу поліції. Працівники поліції попередньо з'ясували, що 5-річний хлопчик нетривалий час перебував у квартирі на 9 поверсі сам.

Там зазначили, що вікно, з якого він випав із власної необережності, було відчинене. В поліції розповіли, що внаслідок падіння дитина зазнала травм, які були несумісними з життям.

Слідчі райвідділу продовжують вивчати та встановлювати усі обставини події у межах відкритого кримінального провадження.

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