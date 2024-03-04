Випав з вікна багатоповерхівки: на Житомирщині загинув 5-річний хлопчик
У Звягелі, що в Житомирській області, із вікна багатоповерхівки випав 5-річний хлопчик. На жаль, від отриманих травм дитина загинула.
Інцидент стався в понеділок, 4 березня.
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Дитина випала з вікна 9 поверху
Зранку 4 березня до поліції Житомирщини від медиків надійшло повідомлення про смерть дитини, яка, ймовірно, випала з вікна багатоповерхового будинку. Інцидент стався на одній із вулиць міста Звягель.
На місці події працювали працівники слідчо-оперативної групи Звягельського райвідділу поліції. Працівники поліції попередньо з'ясували, що 5-річний хлопчик нетривалий час перебував у квартирі на 9 поверсі сам.
Там зазначили, що вікно, з якого він випав із власної необережності, було відчинене. В поліції розповіли, що внаслідок падіння дитина зазнала травм, які були несумісними з життям.
Слідчі райвідділу продовжують вивчати та встановлювати усі обставини події у межах відкритого кримінального провадження.
Інші схожі випадки
- У Харкові вдень 22 квітня трапилася трагедія. Тоді з вікна багатоповерхівки випав 4-річний хлопчик. Від отриманих травм дитина померла на місці. Хлопчик грався у своїй кімнаті, а його батьки в той час перебували в іншій. Дитина залізла на підвіконня та відчинила вікно. Після чого хлопчик випав з 6 поверху на бетонний майданчик біля під'їзду. Отримані травми виявилися несумісні з життям.
- У Броварах 4-річний хлопчик випав з вікна на сьомому поверсі. Трагічний інцидент трапився вранці 2 січня у Броварах. Дитина відчинила вікно на кухні та перехилилася через нього. У поліції повідомили, що дитина перебувала вдома з мамою, яка відійшла в іншу кімнату. Внаслідок важких травм хлопчик помер до приїзду медиків.