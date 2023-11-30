Коштували понад 65 мільйонів гривень: у військовій частині Житомирщини знайшли дорогоцінні плати

В одній з військових частин Житомирської області виявили плати, що містили дорогоцінні метали. Їхня сумарна вартість складала понад 65 мільйона гривень.

Ці плати містили такі дорогоцінні метали, як срібло і золото. Наразі правоохоронці спільно з Міністерством оборони України проводять аудит цієї знахідки.

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Міноборони знайшло плати з золотом і сріблом

У міністерстві зазначили, що за ініціативи Управління відчуження та утилізації надлишкового військового майна спільно з Департаментом аудиту Міноборони, виявлено та недопущено втрати мікросхем з вмістом дорогоцінних металів.

Так, під час перевірки знайдено блоки з невідомим вмістом у двох гаражах на території військової частини у Житомирській області.

Після огляду з'ясувалося, що, згідно з паспортними даними, в блоках – орієнтовно 50 тонн необлікованих плат з вмістом дорогоцінних металів,

– наголосили у Міноборони.

У мікросхемах містилися такі дорогоцінні матеріали, як:

28 кілограмів золота;

60 кілограмів срібла;

590 грамів металів платинової групи.

У міністерстві зазначили, що в ході аудиту встановлено, що ці плати не перебували на обліку військової частини. Попри це, одним із завдань підрозділу було зберігати це майно.

"Обставини, яким чином дорогоцінне майно зникло з обліку і чому зберігалося необлікованим, встановлюють", – сказали представники Міноборони.

Зрештою міністерству вдалося поставити знайдені дорогоцінні плати на облік. Оцінювальна вартість майна становить – 65,66 мільйона гривень.

Наостанок у міністерстві підкреслили, що матеріали внутрішнього аудиту будуть передані в правоохоронні органи. Там уже мають надати правової оцінки дій командира частини та притягнення його до відповідальності.

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