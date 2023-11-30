Коштували понад 65 мільйонів гривень: у військовій частині Житомирщини знайшли дорогоцінні плати
Джерело:Міноборони України
В одній з військових частин Житомирської області виявили плати, що містили дорогоцінні метали. Їхня сумарна вартість складала понад 65 мільйона гривень.
Ці плати містили такі дорогоцінні метали, як срібло і золото. Наразі правоохоронці спільно з Міністерством оборони України проводять аудит цієї знахідки.
Дивіться також Викрали продукти для ЗСУ на понад 5 мільйонів: ДБР викрило "схему" у військовій частині
Міноборони знайшло плати з золотом і сріблом
У міністерстві зазначили, що за ініціативи Управління відчуження та утилізації надлишкового військового майна спільно з Департаментом аудиту Міноборони, виявлено та недопущено втрати мікросхем з вмістом дорогоцінних металів.
Так, під час перевірки знайдено блоки з невідомим вмістом у двох гаражах на території військової частини у Житомирській області.
Після огляду з'ясувалося, що, згідно з паспортними даними, в блоках – орієнтовно 50 тонн необлікованих плат з вмістом дорогоцінних металів,
– наголосили у Міноборони.
У мікросхемах містилися такі дорогоцінні матеріали, як:
- 28 кілограмів золота;
- 60 кілограмів срібла;
- 590 грамів металів платинової групи.
У міністерстві зазначили, що в ході аудиту встановлено, що ці плати не перебували на обліку військової частини. Попри це, одним із завдань підрозділу було зберігати це майно.
"Обставини, яким чином дорогоцінне майно зникло з обліку і чому зберігалося необлікованим, встановлюють", – сказали представники Міноборони.
Зрештою міністерству вдалося поставити знайдені дорогоцінні плати на облік. Оцінювальна вартість майна становить – 65,66 мільйона гривень.
Наостанок у міністерстві підкреслили, що матеріали внутрішнього аудиту будуть передані в правоохоронні органи. Там уже мають надати правової оцінки дій командира частини та притягнення його до відповідальності.
Раніше Міноборони знайшло стоматологічне золото
- У міністерстві оборони 26 листопада повідомили, що знайшли на своїх складах 1,4 кілограма стоматологічного золота. Його вартість складає близько 3,5 мільйона гривень.
- У Міноборони наголосили, що золото закупили для стоматологічних кабінетів поліклінік ЗСУ ще до 2013 року. Його мають передати в Управління відчуження та утилізації надлишкового військового майна відомства.
- Зрештою всі вторговані кошти від стоматологічного золота скерують до держбюджету і поділять на програми фінансової програми відомства.