Житомирську трасу відкриють вже найближчим часом: що відомо

Вже найближчим часом маршрут Київ – Житомир знову запрацює. Трасу відкриють після усіх безпекових заходів.

Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

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Житомирську трасу відкриють вже найближчим часом

За його словами, роботи з відновлення дорожньої інфраструктури Київської області тривають. Лише за останні три дні дорожники розчистили 67 кілометрів траси Київ – Чоп.

Уже найближчим часом, після проведення усіх необхідних безпекових заходів, маршрут Київ – Житомир буде відкрито,

– запевнив міністр.

Кубраков додав, що понад 250 осіб та 117 одиниць техніки продовжують роботи з розчищення вулиць та відновлення дорожньої інфраструктури Київщини.

Крім того, він розповів, що вже за тиждень буде завершено спорудження тимчасових переправ на під’їзді до Ірпеня та на Житомирській трасі поблизу Стоянки.

Як відбувається ремонт траси Київ – Житомир / Фото з фейсбуку Олександра Кубракова

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