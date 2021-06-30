Життєвого досвіду не вистарчає, – Гетманцев про скандал в регуляторі НБУ

Команда керівників департаменту ліцензування Національного банку України оголосила про звільнення у повному складі. Таке рішення може бути маніпуляцією.

Їхнє рішення можна вважати демаршем. Про це розповів депутат від "Слуги народу" та голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

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За його словами очевидно, що через свій пост у фейсбуці вони щось вимагають або шантажують керівництво своїм звільненням. Такий формат між підлеглими і керівництвом є неприпустимим, тим більше публічно.

Вони дійсно є професійними. Але, на жаль, життєвого досвіду не вистарчає, щоб вирішувати стосунки із своїм керівництвом безпосередньо без залучення громадськості,

– підкреслив Гетманцев.

Вони могли б бути корисними на роботі у НБУ, однак – це їхнє рішення. На його думку, керівництво НБУ є достатньо розумним і виваженим, аби не виходити за межі своїх повноважень під час виконання своїх функцій. "Я задоволений роботою Нацбанку", – зауважив він.

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