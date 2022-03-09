Живицький назвав безпечні місця для посадки в евакуаційні автобуси в Сумах
9 березня 2022 , 14:59Читать новость на русском
Джерело:телеграм Дмитра Живицького
У Сумах 9 лютого триває евакуація населення. Голова ОВА Дмитро Живицький назвав безпечні місця збору.
Із Сум людей везуть у Полтаву. Місця збору населення визначила міська рада.
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Люди, які чекають в педагогічному університеті, лишайтеся там. За вами приїдуть автобуси. Місця розраховані на ту кількість, яка зараз вже перебуває на місці,
– сказав голова ОВА.
Додаткове місце збору організували біля "пам'ятника Альоші". Так це місце називають сум'яни, тому вони в курсі про що мовиться. Звідти автобуси відправлятимуться близько 17:00 та 18:00.
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