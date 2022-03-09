Живицький назвав безпечні місця для посадки в евакуаційні автобуси в Сумах

У Сумах 9 лютого триває евакуація населення. Голова ОВА Дмитро Живицький назвав безпечні місця збору.

Із Сум людей везуть у Полтаву. Місця збору населення визначила міська рада.

Важливо Врятували 1 600 студентів і 3 500 жителів Сум, – Зеленський про успішну евакуацію

Люди, які чекають в педагогічному університеті, лишайтеся там. За вами приїдуть автобуси. Місця розраховані на ту кількість, яка зараз вже перебуває на місці,

– сказав голова ОВА.

Додаткове місце збору організували біля "пам'ятника Альоші". Так це місце називають сум'яни, тому вони в курсі про що мовиться. Звідти автобуси відправлятимуться близько 17:00 та 18:00.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!