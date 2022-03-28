Живицький показав фото поруйнованої окупантами Сумщини

Надзвичайно постраждала центральна частина міста, район лікарні та лісництва. Повністю зруйновані райони залізничного вокзалу та автовокзалу. Згорів та повністю знищений багатоквартирний п'ятиповерховий будинок навпроти вокзалу. Таким залишили місто Тростянець російські "визволителі".

Кадрами зі зруйнованої Сумщини поділився глава Сумської ОВА Дмитро Живицький у своєму телеграм-каналі.

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Зазначимо, що Тростянець від російської окупації визволили у суботу, 26 березня. Російські військові налякані втікали з міста, що аж позабували багато своєї техніки. 93 бригада тепер використовує ці "трофеї" для звільнення решти тимчасово непідконтрольних міст.

Фото зруйнованого Тростянця:

Зараз у місті налагоджують зв'язок, щоб у людей була можливість зателефонувати рідним та повідомити, що живі.

Мене зворушили питання, які турбують людей "як Суми?", "а що там з Маріуполем?", "чи стоїть Київ?". Люди були відрізані від світу, від інформації,

– поділився Голова Сумської ОВА.

Дмитро Живицький повідомив, що вже третій день поспіль в Тростянець привозять необхідну допомогу. Малинами швидкої допомоги вивозять важких поранених до найближчих лікарень. В самому Тростянці лікарня не працює, бо орки її розбомбили. Для тих людей, хто забажав залишитись у місті, обладнали медичний пункт допомоги.

Також повідомляється, що людей, які лишилися без житла після бойових дій, перевозять до Сум та розселяють у гуртожитках. Всіх мешканців забезпечили харчуванням, ліками і одягом.

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