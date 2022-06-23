Живий щит, – Андрющенко пояснив, для чого окупанти розпочали будівництво у Маріуполі

Російські загарбники почали будувати в Маріуполі 5 багатоповерхових житлових будинків на тисячу квартир. Вони планують використати їх як живий щит.

Про це 24 каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, туди планують поселити місцевих жителів, які будуть обслуговувати військово-промислову базу окупантів. Зводять будинки поблизу порту.

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Житлові будинки мають прикрити їхні фортифікаційні споруди

Як наголосив Петро Андрющенко, вже за 200-300 метрів від будови російські загарбники почали облаштовувати фортифікаційні споруди, які знадобляться їм для протидії наступу української армії. Так вони підступно хочуть убезпечити себе від артилерійських ударів.

Це – фактично живий щит. Тільки за спиною. В такому випадку майже неможливо завдати артилерійські удари під час наступу, щоб не пошкодити будинки, – зазначив Петро Андрющенко.

Російські загарбники зводять ще одне схоже містечко поблизу. Тільки там будуть невеликі одноповерхові будинки з кімнатами на 8 людей. Біля цієї будови вони також зводять фортифікаційні споруди.

Окупанти виводять свої війська з Маріуполя

Вже другий день поспіль очевидці фіксують, що з Маріуполя виїжджають великі колони техніки російських окупантів. Вояки відкрито розповідають, що їдуть захоплювати Запоріжжя. Вони самовпевнено стверджують, що вже зовсім скоро місто буде їхнім.

В місті залишаються місцеві колаборанти, які працюють там під наглядом "смотрящих" з Росії. Частина військового контингенту окупантів все ж залишилася, щоб контролювати ситуацію.

Також в околицях та частково в місті перебувають кадирівці та дагестанці, які починають займатися бандитизмом. Як вважає Андрющенко, саме вони намагаються утворити кілька бандитських угруповань, які мали б тримати місто під контролем.

Додамо, в тимчасово окупованому Маріуполі зараз просто катастрофічна гуманітарна ситуація. В місті не вистачає медикаментів, зокрема інсуліну. Через це в Маріуполі вже проводять близько 3-5 операцій на добу, де людям ампутують кінцівки. Також в місті бракує персоналу, який міг би надавати кваліфіковану допомогу.

Яка ситуація в Маріуполі – розповідає Петро Андрющенко: дивіться відео