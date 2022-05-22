Живий щит із заручників: окупанти місяць тримали в полоні жителів Ягідного на Чернігівщині

Російські загарбники тримали мешканців села Ягідного Чернігівської області у заручниках - понад 350 людей пережили нелюдські умови.

Під час тимчасової окупації Чернігівщини російські бойовики скоювали воєнні злочини проти мирних українців. Так, прокуратура зафіксувала факт того, що росіяни тримали у заручниках жителів села Ягідного, що розташоване у Чернігівській області.

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Розслідування справи відбувалося за сприяння міжнародних інстанцій – прокурори здійснили спільний виїзд з експертами Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду до села Ягідне.

Правоохоронці попередньо встановили, що з 3 по 31 березня 2022 року російські окупанти тримали в заручниках мирних мешканців Ягідного.

Бойовики утримували у підвалі Ягіднянської філії Куличівської загальноосвітньої школи Іванівської сільради мирних мешканців різних віку та статі.

У приміщенні площею 197 квадратних метрів майже місяць перебувало понад 350 місцевих, з яких 77 дітей, у тому числі 5 немовлят. Наймолодшій дитині було півтора місяця, а найстаршому за віком заручнику - 93 роки,

– повідомили в Офісі Генпрокурора.

За даними прокуратури, місцеве населення фактично використовували у ролі живого щита, тому що приміщення школи було імпровізованим "штабом" російських окупантів – так українські військові не могли знищити скупчення бойовиків.

Внаслідок нелюдського утримання, у підвалі школи загинуло 10 людей.

Через нелюдські умови утримання - відсутність достатнього простору, санітарних умов, доступу до повітря, їжі, води померли 10 людей похилого віку,

– повідомили у відомстві.

З 180 будинків села Ягідного переважна більшість отримала ушкодження. 148 житлових будівель пошкоджено снарядами окупантів, а ще 16 – повністю зруйновано.

Окрім того, прокуратура встановила, що окупанти розстріляли 7 мирних мешканців села.

Не обійшлося і без мародерства – російські окупанти намагалися забрати цінні речі жителів Ягідного та грабували їхні будинки.

Як свідчать очевидці, під час окупації російські військові грабували будинки мешканців села. Викрадено пральні машини, телевізори, мікрохвильовки, електрочайники та інші цінні речі,

– заявили у Офісі Генпрокурора.

У генпрокуратурі закликали фіксувати та надсилати докази воєнних злочинів російських окупантів. Якщо ви стали очевидцем злочинів бойовиків, варто надіслати докази на цей сайт.

Окупанти будуть покарані

Кожен росіянин, який коїв злочини на українській землі, отримає покарання. Нещодавно відбувся перший суд над російським воєнним злочинцем, який вбив мирного беззбройного мешканця Сумської області.

У суді окупант Шишимарін визнав свою провину у вбивстві жителя Сумської області – 62-річного Олександра Шеліпова. Відомо, що ще у перші дні війни, 28 лютого, окупант біля селища Чупахівка застрелив українця, який їхав на велосипеді. Це трапилось неподалік дому загиблого.

Дружина загиблого, а також прокуратура вимагають для російського солдата Вадима Шишимаріна довічний термін ув'язнення за порушення законів і звичаїв війни, зокрема йдеться про вбивство цивільного.

Вирок окупанту мають винести 23 чи 24 травня.

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