"Живий щит з мирних жителів": російська пропаганда поширює чергові фейки про Україну

Наприкінці вересня на території України проходили стратегічні командно-штабні навчання "Об'єднані зусилля – 2021". Росія завжди приділяє подібним подіям посилену увагу.

Здебільшого це посилення активності російської пропаганди, дезінформації. А також – фейкові вкиди та маніпуляції.

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Росія продовжує продукувати фейки про Україну

У маневрах "Об'єднані зусилля – 2021" були задіяні близько 12,5 тисяч військових і понад 600 одиниць озброєння і військової техніки, залучені військові підрозділи 15 країн, серед яких ‒ 11 країн-членів НАТО та 4 країни-партнери.

У 2021 році Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки проаналізував основні напрямки та наративи російської дезінформації, спрямованої проти учасників міжнародних навчань.

Принцип, за яким функціонує російська пропаганда, мовою психології називається "проєкцією". У ньому людина переносить свої патологічні поведінкові риси на інших.

Фейки-матрьошки

Росія переважно діє за такою самою схемою – продукує фейки та звинувачення на адресу України або інших держав, віддзеркалюючи власні поведінкові патології.

Прикладом таких звинувачень можна назвати фейки-матрьошки, які спиралися на нібито "витоки про плани маневрів".

Спершу росіяни створили фейк про "секретні протоколи навчань", а потім, спираючись на це, продукували купу публікацій, в яких Україну зображали як "країну-агресора, яка ладна розв'язати ядерну світову війну".

При цьому обов'язково лунали наративи про провокації з використанням мирного населення або перевдяганням в іншу форму. Нічого не нагадує?

Далі аналітики виділяють як окремий наратив спробу російської пропаганди зобразити "Об'єднані зусилля-2021" як тренування з "наступальних дій".

Пропагандисти жонглюють військовими поняттями, коли активну оборону можуть називати "наступальною обороною". Хоча тут Україні взагалі не треба виправдовуватись, бо фактично з 2014 року саме наша держава є об'єктом агресії РФ, а не навпаки. І всі бойові дії відбуваються на українській, а не на російській території.

Головне – наводити конкретні приклади та артикулювати про це на всіх міжнародних майданчиках для зовнішньої аудиторії. А також для внутрішньої, яка перебуває під впливом російської пропаганди.

Використання Білорусі для інформаційної війни проти України

Росіяни у 2021 році, користуючись кризою політичної ситуації у Білорусі, все активніше використовували цю країну для своїх інформаційних операцій проти України.

На початку вересня самопроголошений президент Лукашенко погрожував "перейти кордон" та "повернути Україну". А наприкінці місяця – "відкрити український фронт" спільно з Путіним. Посилаючись на те, що США буцімто створюють в Україні військові бази.

Втім в Україні немає іноземних військових баз, тоді як в Білорусі суттєво посилилася російська військова присутність. Україна не давала жодних приводів для подібних заяв, тому що ніколи не загрожувала Білорусі.

"Спалах коронавірусу" серед українських військових

Ще одним наративом, який виокремлюють аналітики та який вже традиційно стає інструментом в руках пропагандистів, є дезінформація про спалахи захворюваності серед військовослужбовців, учасників навчань.

Російська пропаганда продукувала фейки, нібито українські військові «масово захворіли на COVID-19 під час навчань», але українське керівництво нібито «намагається це замовчувати, щоб догодити натівському керівництву».

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Схожі наративи проти українських морпіхів росіяни відпрацьовували і на початку вересня. Цю тему міжнародна волонтерська спільнота InformNapalm розбирала більш детально.

Міф про "фільтраційні табори" та "живий щит з мирного населення"

Автори звіту також виокремлюють ще один російський наратив, який періодично продукується з року в рік для залякування мешканців окупованих територій – про "фільтраційні табори" та "живий щит з мирних жителів".

Для розпалювання цього фейку вчергове російські пропагандисти використали епізод з навчань "Об'єднані зусилля-2021", в якому за легендою відпрацьовували сценарій з деблокування руху військової колони, яку оточили нібито мирні мешканці.

Власне, і при штурмах українських об'єктів у Криму, і при подальших бойових діях на Донбасі саме російські військові використовували проросійськи налаштоване цивільне населення, або перевдягнутих у цивільне російських військовослужбовців.

За спинами таких людей працювали російські снайпери та реалізовувались інші гібридні сценарії.

Міжнародні навчання "Об'єднані зусилля-2021" дозволили вкотре зробити зріз основних наративів інформаційно-психологічних операцій РФ.

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Російська пропаганда у звинуваченнях на адресу України ніби віддзеркалює дії та гібридні кроки самої Російської Федерації.

Розуміння цих механізмів та типових російських наративів – це як інформаційне щеплення, яке дозволяє швидко виявляти схожі інфовіруси та знешкоджувати їх ще до того, як вони вкоріняться в масовій свідомості.