Живу ялинку вдома ставлять трохи більше чверті українців: опитування

Напередодні Нового року є чудово традиція – прикрашати ялинку іграшками та гірляндами. Левова частка українців цьогоріч поставили у своїй оселі штучну красуню.

Про це свідчать дані свіжого опитування Kantar online TRACK, проведеного у листопаді 2021 року.

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Як українці прикрасили свої будинки у 2021 році

49% українців поставили вдома штучну ялинку;

26% – обрали живу;

ще 15% обрали гілля живої ялинки,

а 5% – штучної.

Яку ялинку краще обрати

Якщо ви вирішили купити живу ялинку, то обов'язково перевіряйте, чи є в неї штрих-код та відповідні документи. Якщо вирішили придбати штучну ялинку, то тут не варто економити. Усе тому, що від матеріалу, з якого виготовляють такі дерева, залежить ваша безпека та довговічність виробу.



Безпечна новорічна ялинка / Інфографіка 24 каналу

Водночас переважна більшість українців планують святкувати настання 2022 року вдома (89%). 2% планують святкування у кафе, ресторані (це значущо більше проти 0,5% минулого року), ще по 2% святкуватимуть на головній ялинці та в подорожі по Україні.