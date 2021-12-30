Живу ялинку вдома ставлять трохи більше чверті українців: опитування

30 грудня 2021 , 16:00
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Джерело:

Kantar online TRACK

Напередодні Нового року є чудово традиція – прикрашати ялинку іграшками та гірляндами. Левова частка українців цьогоріч поставили у своїй оселі штучну красуню.

Про це свідчать дані свіжого опитування Kantar online TRACK, проведеного у листопаді 2021 року. 

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Як українці прикрасили свої будинки у 2021 році

  • 49% українців поставили вдома штучну ялинку;
  • 26% – обрали живу;
  • ще 15% обрали гілля живої ялинки,
  • а 5% – штучної.

Яку ялинку краще обрати

Якщо ви вирішили купити живу ялинку, то обов'язково перевіряйте, чи є в неї штрих-код та відповідні документи. Якщо вирішили придбати штучну ялинку, то тут не варто економити. Усе тому, що від матеріалу, з якого виготовляють такі дерева, залежить ваша безпека та довговічність виробу.


Безпечна новорічна ялинка / Інфографіка 24 каналу 

Водночас переважна більшість українців планують святкувати настання 2022 року вдома (89%). 2% планують святкування у кафе, ресторані (це значущо більше проти 0,5% минулого року), ще по 2% святкуватимуть на головній ялинці та в подорожі по Україні.

Що відомо про дослідження 

Опитування провели за ініціативи та фінансування Kantar Україна. Воно репрезентує міське населення України у віці 18 – 55 років за статтю, віком, типом населеного пункту, регіону. Обсяг вибірки 1000 респондентів. Метод: онлайн-опитування (проникнення інтернету в цій групі – 84%). Квотна вибірка. Квоти за статтю, віком, регіоном, розміром населеного пункту.
Автор: Альона Захарова