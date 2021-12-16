Живуть як родичі, – у "Слідство. Інфо" розповіли деталі про співжиття Буданова і Гогілашвілі

Журналісти дізнались про тісні стосунки Олександра Гогілашвілі та Кирила Буданова. Їхні родини вже пів року живуть в одному будинку.

Цікаво те, що, найімовірніше, в будинку є лише один вхід. Про це в ефірі 24 каналу розповіла керівниця агенції журналістських розслідувань "Слідство. Інфо" Анна Бабінець.

Зверніть увагу Гогілашвілі живе у будинку бізнесменів-порушників, його сусід – Буданов, – "Слідство. Інфо"

За її словами, сім'ї мають спільний доступ до кімнат один одного. У них – спільний побут, зокрема одна кухня.

Прямий доступ, як родичі живуть в одному будинку. Це цікаво і дивно одночасно,

– наголосила Бабінець.

Скільки коштує оренда такого будинку біля Києва – журналістам не відповіли. Вони звернулися до рієлтора і дізналися, що потрібно заплатити за нерухомість приблизно 1 500 – 2 тисячі доларів на місяць.

У родини не вистачило б грошей на оренду

Окрім цього, потрібно враховувати комунальні послуги, обслуговування автомобілів. За підрахунками розслідувачів із декларації родини Гогілашвілі-Левченко, у них би не вистачило грошей на оренду такого будинку, якби вони його знімали за ринковою ціною.

Тому що, наприклад, Марія Левченко, яка є помічницею Володимира Зеленського, зображена в декларації свого чоловіка як працівниця студії "Квартал 95" і має там зарплату 12 тисяч гривень на місяць.

"Є великим питанням, як працівниця "Кварталу 95" щодня працює в кабінеті президента, на яких засадах використовує авто на номерах прикриття тощо", – зауважила Бабінець.

У "Слідство. Інфо" розповіли деталі про співжиття Буданова і Гогілашвілі: дивіться відео

Як повинна відреагувати влада

На думку керівниці агенції журналістських розслідувань "Слідство. Інфо", українська влада повинна перевірити:

чому ці люди пересуваються на автомобілях на номерах прикриття;

як сталося, що вони взагалі живуть разом;

чи це становить небезпеку національним інтересам.

"Мені здається, що потрібно проводити внутрішнє розслідування в усіх відомствах", – зауважила Бабінець.

Що відомо про співжиття Буданова і Гогілашвілі