У Жмеринці депутат силою утримував у квартирі 33-річну жінку та знущався з неї

Правоохоронці на Вінниччині затримали місцевого депутата, а також його товариша. Вони удвох силою утримували у квартирі 33-річну жінку та знущалися з неї.

Як повідомляють у відомстві, правоохоронцям довелося виламати двері, щоб врятувати жінку.

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Напилися й утримували у заручниках жінку

Відомо, що 41-річний затриманий – чинний депутат міської ради. Квартира, в якій і утримувалася жінка, належить йому. Спільником депутата був його 34-річний знайомий.

Правоохоронці додають, що під час вчинення злочину обоє чоловіків були у стані алкогольного сп'яніння. Рівень алкоголю у крові народного обранця становив майже 2 проміле.

Затриманим чоловікам загрожує до 5 років позбавлення волі. Наразі їм мають оголосити підозру й обрати запобіжні заходи.

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