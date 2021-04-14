На Вінниччині шкуродер убив 3 собак: Геращенко пообіцяв покарати покидька

У Вінницькій області в місті Жмеринка хтось убив трьох собак молотком. У тварин – черепно-мозкові травми та численні переломи кінцівок.

Волонтерка з Вінницької області розповіла у фейсбуці подробиці. Тварини перебували на території притулку громадської організації.

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Невідомі забили молотками трьох собак у Вінницькій області

У поліції Вінницької області розповіли, що заяву правоохоронцям подала волонтерка, яка опікувалася тваринами. За її словами, невідомі особи жорстоко побили трьох собак – найімовірніше, молотками.

Слідчо-оперативна група провела першочергові слідчі дії, опитала сусідів. Тим часом ветеринар попередньо діагностував у тварин черепно-мозкові травми та численні переломи кінцівок.

Вбитих тварин відправили на судово-медичну експертизу для визначення точної причини смерті. Поліція проводить розшукові заходи в межах кримінального провадження про жорстоке поводження з тваринами.

Волонтерка Оксана Швець написала у фейсбуці емоційний пост про цю моторошну ситуацію.

Мені дихати боляче... Я ж їх рятувала, забрала з вулиці, вони у мене доглянуті та плекані були, такі добрі та ласкаві, бігли до кожного, хвостиками махали, а якесь суче бидло прийшло до мене у двір, било їх, вони бідні тікали, шукали де сховатися… Падло, як ти жити з цим будеш???

– розповіла жінка.

"Покидька шкуродера знайдемо і покараємо!" – так у фейсбуці відреагував на подію заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

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