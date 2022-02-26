Жоден батальйон, жодна людина не здалась ворогу, – голова військової адміністрації Сум

Голова військової адміністрації Дмитро Живицький звітував про те, як минула доба на Сумщині. В області жодна цивільна людина та жоден батальйон тероборони не здались ворогу.

Він зазначив, що і територіальна оборона, і прості мешканці налаштовані дуже патріотично, налаштовані дати відсіч ворогу.

Важливо У Сумах помітили пересування ворожої військової техніки

"Бажаючих вступити в ТРО більше, ніж є можливостей їх прийняти", – зазначив Живицький.

За його словами, в містах області ситуація спокійна, однак вони оточені ворогом. Там створюють патрулі тероборони. Їхня задача – зберегти майно громадян, які евакуювалися, та не допустити мародерства.

Ситуація на Сумщині в ніч на 26 лютого

Як зазначив голова військової адміністрації, навколо багатьох міст області стоять "Гради" та артилерійські установки ворога.

Охтирка дала, напевно, найпотужнішу відсіч ворогові,

– наголосив Живицький.

В Охтирці нашим воїнами вдалось знищити техніку ворога і вигнати загарбника за межі міста. Навколо Охтирці армія Росії встановила системи залпового вогню.