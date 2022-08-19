Слово "руїни" ніколи не буде про Україну, – Зеленський звернувся до українців на 177 день війни

Україна не залишить без відповіді жоден удар російської окупаційної армії. Кожного загарбника обов'язково знайдуть та покарають.

Про це під час свого вечірнього звернення 19 серпня заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє 24 канал. Він зауважив, що 177 днів війни – це такий час, коли звіт про події в Україні має значення для всього континенту.

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Це літо може бути найтрагічнішим через ядерний шантаж росії

Зеленський розповів, що українські дипломати, партнери нашої держави, представники ООН і МАГАТЕ опрацьовують конкретні деталі місії, яку повинні скерувати на Запорізьку атомну станцію. Саме з неї може початися відновлення повної безпеки на ЗАЕС і в Енергодарі.

І я вдячний усім, хто приєднався до цієї роботи та ініціативи. Якщо російський шантаж радіацією продовжиться, то це літо може увійти в історію різних європейських країн як одне з найбільш трагічних за весь час,

– зауважив президент.

Він додав, що жодною інструкцією на жодній атомній станції світу не передбачений порядок дій на той випадок, якщо якась країна-терористка перетворює АЕС на мішень.

"Звичайно, варто сьогодні звернути увагу і на інший аспект російського шантажу в галузі енергетики. Знову обмежується постачання газу в Німеччину через перший "Північний потік" і знову звучать абсурдні заяви про те, що нібито можна щось компенсувати через "Північний потік – 2", – зазначив глава держави.

За його словами, ці "потоки" потрібні росії лише для того, щоб постачати у Європу проблеми, а не допомагати їй з газом.

"Зараз це абсолютно очевидно. Що довше держава-терорист залишатиметься на європейському та світовому енергетичному ринку, то довше не буде на ньому стабільності", – наголосив Зеленський.

Окрім цього, що швидше у Європі підготують енергетичні системи для існування взагалі без будь-якого постачання російських енергоносіїв, то швидше там зможуть спокійно переживати будь-які зими.

Дивіться звернення Володимира Зеленського:

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Україна зацікавлена у розвитку всіх територій

Зеленський розповів, що також сьогодні відбувся дуже важливий візит в Україну представників Асоціації європейських міст Eurocities на чолі з міським головою Флоренції. Вона об'єднує мерів понад 150 міст Європи та представників десятків міст-партнерів.

"Співпрацюватимемо з ними безпосередньо – українські міста й громади з європейськими містами й громадами. Ключове питання – це, звісно, відбудова наших міст. Сьогодні підписали відповідний меморандум. Але не тільки це буде предметом нашої важливої співпраці", – зауважив президент.

За його словами, сучасний розвиток будь-якої країни – це:

передусім розвиток міст,

створення у містах нових можливостей та інституцій,

обмін досвідом між містами та міськими інституціями.

А отже, це нові робочі місця, більший соціальний капітал і вищий рівень безпеки для людей. З українського боку суб'єктом відносин з Асоціацією європейських міст буде наш Конгрес місцевих та регіональних влад,

– зазначив глава держави.

Зеленський запевнив, що кожне місто України отримає користь від цього.

"Ми зацікавлені в сталому розвитку по всій території України – і так буде. Без будь-яких винятків", – додав президент.

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Жоден убивця не сховається

Президент також окремо звернувся до жителів усіх міст України, які зазнають постійних жорстоких обстрілів з боку росії. Зокрема, Харкова, Миколаєва, усіх міст Донбасу, Дніпропетровщини, Запорізької області.

Усі, хто переживає цей постійний жах знищення життя та руйнації всього, що дає життю нормальність. Ми не залишимо без відповіді жоден із цих ударів,

– наголосив Зеленський.

Він додав, що особу кожного окупанта, який віддає накази та виконує удари по містах, встановлять. Усіх воєнних злочинців притягнуть до відповідальності у той чи інший спосіб.

"Жоден убивця не сховається. І обов'язково ми відновимо все, що терористи намагаються залишити в руїнах", – зауважив глава держави.

Президент підсумував, що слово "руїни" ніколи не буде про Україну, адже це росії ніколи не вдасться.

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