Жодна країна світу так не била Росію, як Україна, – політолог

Жодна країна світу ще так не відповідала на жорстокі дії Росії, як це зараз робить Україна. Цивілізований світ має негайно допомогти українцям оборонятися.

Про це в ефірі 24 каналу розповів політолог Микола Давидюк. Він пояснив, що українські дипломати використали ще не всі інструменти для того, аби змусити Захід допомогти нам.

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"Мені здається, наші дипломати сьогодні борються як і наші воїни, волонтери та усі громадяни. Намагаються зробити все можливе, щоб дійсно отримати зброю, закрите небо, додаткові гроші", – сказав політолог.

Путін вбиває дітей

Він зауважив, що наразі вся країна мобілізована. Водночас перемовини із Заходом – складні. Зокрема, Сполучені Штати розуміють, що передача на територію Польщі своїх нових літаків може розізлити Путіна.

Але Путін атакує, він вбиває дітей, наголосив Микола Давидюк. У Маріуполі російські окупанти вдарили по пологовому будинку – це питання і для Байдена, і для всього західного світу "Так ви хочете будувати світ? Таке західне лідерство?"

"Мені здається, що потрібно тиснути всіма методами, всіма інструментами, інколи навіть недозволеними. Ми б'ємо ворога відчайдушно. Жодна країна у світі так не била Росію, як б'є сьогодні Україна. Тому нам треба допомагати", – заявив політолог.



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