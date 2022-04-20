"Жодна свиня не заслуговує на ім'я нелюдського виродка": у Німеччині перейменували кабана Путіна

У баварському парку дикої природи Mehlmeisel Waldhaus донедавна мешкав дикий кабан на ім'я Путін. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну його вирішили перейменувати, щоб не ображати тваринку прізвищем кровожерливого диктатора.

На початку березня керівництво Mehlmeisel Waldhaus оголосило конкурс на нове ім'я для дикого кабана. Відвідувачі парку надіслали 2 700 різноманітних варіантів, і лише через півтора місяця, шляхом голосування, тваринка отримала нове прізвисько – Ебергофер.

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Історія перейменування дикого кабана Путіна

Після того, як Росія розпочала активну фазу агресії проти України 24 лютого, співробітник баварського парку Еккард Міккіш вирішив, що дикий кабан не повинен страждати, і публічно заявив:

Жодна свиня не заслуговує на ім'я цього нелюдського виродка (Путіна – ред. 24 канал).

Баварського кабана Путіна перейменували / Фото фейсбук Wildpark Mehlmeisel Waldhaus

Після цього Mehlmeisel Waldhaus почав активно збирати ідеї від відвідувачів, як можна перейменувати кабана. Серед найпоширеніших імен, які надсилали люди, керівництво парку згодом зробило голосування. До шортлиста потрапили такі прізвиська:

Ігор;

Фредерік;

Мир (з посиланням на заклики до миру в Україні);

Густль;

Ебергофер.

Саме останнє ім'я й перемогло у голосуванні з величезною перевагою – отримало майже 3 тисячі голосів проти Ігоря, яке на другому місці назбирало лише 201 голос. Зазначається, що Ебергофером тваринку назвали на честь відомого баварського коміка, який веде власне шоу на місцевому телебаченні.

Нове ім'я тваринки – Ебергофер / Фото фейсбук Wildpark Mehlmeisel Waldhaus

До слова, на честь перейменування кабану Ебергоферу вручили бісквітний торт з марципанами, прикрашений п'ятьма усміхненими свинками. Кабанчик дуже соціальний, товариський, важить майже 200 кілограмів, розповідають працівники баварського парку дикої природи.

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