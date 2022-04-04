Жодні вибачення від росіян Україна не прийме, і це на багато років, – Єрмак

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак повідомив, що особисто він не мав дзвінків з вибаченнями, хоча б від одного росіянина.

Андрій Єрмак зазначив, що насправді вибачатися потрібно перед всім українським народом.

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"Проте, я думаю, що сьогодні це буде не прийнято. І це на багато-багато років", – повідомив Керівник Офісу Президента України.

За його словами, нема виправдання тому, що бачимо сьогодні, те що відчуваємо. І, на жаль, це продовжується. Ми ще цю війну не зупинили.

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