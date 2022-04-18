Жодних гостей не буде, – Фейгін припустив, чи наважиться Путін взяти участь у параді

Володимир Путін щороку запрошує на парад 9 травня лідерів дружніх до Росії країн. Водночас цього року через війну в Україні жодних гостей, швидше за все, не буде. Та й сам Путін невідомо, чи з’явиться особисто.

Так вважає російський правозахисник Марк Фейгін. Про це він розповів в ефірі 24 каналу.

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На парад до Росії ніхто не поїде

Фейгін каже, що, швидше за все, ніяких гостей не буде. "Ну Пушилін чи Пасечник (лідери самопроголошених республік на Донбасі – 24 канал) буде, але це “порожнє місце", – наголосив він

На його думку, ніхто не поїде на парад в Росію через страх накликати на себе якусь критику чи навіть санкції.

Нікого не буде з країн, які раніше входити в СРСР, ні Казахстану, ні когось ще. По Білорусі поки незрозуміло, але Лукашенко може відмовитися через те, що в нього свій парад на 9 травня,

– сказав російський правозахисник.

За його словами, прессекретар Путіна Пєсков заявляв, що поки немає ніякої інформації щодо параду про те, які гості прибудуть на парад 9 травня.

Сам Путін теж може не прийти особисто

Марк Фейгін каже, що досі відкрите питання в тому, скільки буде на параді перебувати сам президент РФ.

Якщо він взагалі не прийде і буде з екрану віщати, то це більше буде нагадувати фільм "шоу Трумана". Говорять, що Путін не особливо показує бажання з'являтися на публічних заходах, боїться, що його вб’ють. Тому поки це відкрите питання,

– заявив він.

Російських правозахисник думає, що Путін таки прийде, але буде обережним. "Якщо ви бачили, він на таких заходах стоїть за куленепробивною скляною колбою. Це я можу припустити. А потім він поїде, він точно не лишиться на параді довше", – додав Фейгін.

До слова, у парламенті Литви пропонують зробити 9 травня не тільки Днем Європи. Депутати хочуть, щоб у цей день вшановували пам'ять жертв геноциду в Україні.

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