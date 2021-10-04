Жодних прихованих багатств, – у Кремлі кажуть, що в Pandora Papers нема нічого кримінального
4 жовтня 2021 , 16:31Читать новость на русском
Джерело:"Медуза"
У Кремлі заявили, що начебто не побачили в архівах Pandora Papers жодних прихованих багатств найближчого оточення Володимира Путіна. Оприлюднені матеріали російська сторона схарактеризувала як "нічого особливого".
Дмитро Пєсков – речник Володимира Путіна – заявив, що наразі нібито не зрозуміло, що це за інформація і про що вона. Наразі навіть невідомо, чи можна їй довіряти.
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Ви знаєте, там, чесно кажучи, ми не побачили жодних прихованих багатств найближчого оточення Путіна,
– заявив Пєсков.
Окрім того, речник Путіна спробував "перевести стрілки" на США. Пєсков заявив, що саме ця країна є "найбільшою в світі офшорною лагуною".
Pandora Papers про Путіна: головне
- У Pandora Papers – розслідуванні міжнародного консорціуму журналістів – не згадується безпосередньо прізвище Володимира Путіна.
- Водночас там опинилися люди з найближчого оточення президента Росії. Зокрема, згадують його друга дитинства Петра Колбіна.
- Також у Pandora Papers згадують "близьку подругу Путіна" Світлану Кривоногих. Проаналізувавши документи Pandora Papers, можна зробити висновок, що частина майна очільника Кремля захована в Монако.
- Журналісти встановили зв'язок Світлани Кривоногих у Монако з компанією, яка надавала послуги іншим "друзям Путіна" – Геннадію Тимченку та Петру Колбіну.
Хто ще фігурує у російській частині Pandora Papers
- Гендиректор "Першого каналу" Костянтин Ернст,
- Світлана Кривоногих, яку пов'язують з Володимиром Путіним,
- гендиректор "Ростех" Сергій Чемезов,
- віцепрем'єр Росії Марат Хуснуллін,
- заступник мера Москви Наталія Сергуніна,
- сенатор Ради Федерації Олег Ткач.