Жодних сенсацій, – Шмигаль пояснив відставку голови ФДМ Сенниченка

Дмитро Сенниченко сам вирішив піти у відставку з посади голови Фонду державного майна України. Щонайменше, у цьому переконаний глава українського уряду Денис Шмигаль.

Він окремо наголосив у відповіді журналістам на питання про Сенниченка, що про звільнення того не мовилося. І "сенсаційних речей" у цій ситуації немає.

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Сенниченко вирішив звільнитися сам

Українські журналісти розпитали прем'єр-міністра Дениса Шмигаля щодо ситуації з відставкою керівника Фонду державного майна Дмитра Сенниченка. Глава уряду України відповів, що:

На його думку, відповідні коментарі надасть сам Сенниченко.

Але, правда, заява про відставку дійсно пішла до Верховної Ради, як цього вимагає закон.

Тут немає якихось звільнень тощо. Це його особисте рішення. Воно пов’язане з його особистими мотивами, які він озвучить. Ми з ним спілкувалися, він сказав: "Я готуюся, я озвучу". Сенсаційних речей немає,

– наголосив при цьому Шмигаль.

Зауважимо, й сам Дмитро Сенниченко раніше казав, що вирішив піти у відставку самостійно, а з прем'єром має чудові стосунки. Про заяву щодо звільнення Сенниченка з ФДМ стало відомо 18 листопада.

щодо причин відставки Сенниченка є й інші думки. Наприклад, у "НВ Бізнес" стверджували, що відставка пов’язана із незадоволенням президента Зеленського проведенням процесу приватизації.

Нагадаємо, Дмитро Сенниченко очолив ФДМ 19 вересня 2019 року. До того кілька років був директором з управління нерухомим майном та інфраструктурою Укрпошти, ще раніше – керівним директором Jones Lang LaSalle в Україні.