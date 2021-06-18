Жодних змін в позиції Путіна не буде, – Огризко про наслідки зустрічі у Женеві

США неформально вже беруть участь в усіх ключових моментах мирного процесу щодо Донбасу. Проте питання в тому, що буде, якщо Володимир Путін не змінить свою позицію після саміту в Женеві.

Таку думку висловив міністр закордонних справ України у 2007 – 2009 роках Володимир Огризко. За його словами, президент Росії після зустрічі з Джо Байденом не збирається змінювати політику щодо України зокрема.

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"На моє переконання, жодних змін в позиції Путіна не буде, а те, що він звернувся до Байдена з проханням допомогти врегулювати ситуацію на Донбасі – це лише його черговий хитромудро продуманий хід", – сказав Огризко.

Ексглава МЗС додав, що Путін може просто потягти час і знову звинуватити Україну "у всіх можливих гріхах".

Якими будуть дії США щодо Росії

16 червня у Женеві зустрілися Джозеф Байден та Володимир Путін. Президент Росії на пресконференції сказав , мовляв, Байден згоден з тим, що в основі врегулювання ситуації на Донбасі повинні лежати мінські угоди.

Володимир Огризко сказав, що всі домовленості, спроби втягти Росію в демократичні процеси, навчити її діяти цивілізовано – все це нарешті відходить в минуле, тому що Кремль сам допомагає Заходу зрозуміти, що Росія – це країна, яка перетворилася у загальну загрозу.

Загрожує всім — і безпосереднім сусідам, і далеким (державам – 24 канал), США зокрема,

– сказав Огризко.

Він зазначив, що через пів року – рік жодних змін у Росії не відбудеться, адже це було б проти її природи. Після цього, як вважає ексглава МЗС, Україна повинна допомогти США зрозуміти, що нарешті треба робити – це може бути темою переговорів Байдена та Зеленського.

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Зустріч президентів США та України: коротко