Жодного факту зради у Куп'янську: поліцейські Харківщини беруть участь у звільненні міста

У Куп'янськ увійшли російські військові. На сторінці міськради у фейсбуці з'явилась інформація про начебто перемовини мера та супровід росіян поліцією. Харківські поліцейські рішуче спростували цей фейк.

Поліція Харківщини, керівництво, спецпідрозділи, територіальні підрозділи, патрульна поліція працюють у цілодобовому режимі.

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Жодного факту зради не було, – поліція

Не зафіксовано жодного факту зради присязі співробітниками поліції. Наші поліцейські беруть участь у звільненні міста від російських загарбників,

– зазначили правоохоронці.

Харківські поліцейські ще раз закликали росіян складати зброю і здатись. Адже лише у цьому випадку вони можуть гарантувати загарбникам життя.

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