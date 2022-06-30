Така можливість є, – Жорін пояснив, що потрібно для звільнення окупованого Херсона

Україна обов’язково звільнить Херсон. ЗСУ вже поступово наближаються до міста. Експерти вважають, що зараз є можливість деокупувати Херсон, але для цього потрібне західне озброєння.

ЗСУ поступово просуваються вперед

Про це 24 каналу розповів екскомандир одного з добровольчих полків України, офіцер ССО Максим Жорін. Він підтвердив, що на Херсонському та Запорізькому напрямках українські війська просувалися вперед.

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За його словами, підрозділ ССО протягом 2 тижнів відсував ворога в сторону Василівки та Токмака.

Наразі ми зупинилися, бо нам треба облаштувати позиції, які ми вже зайняли. Але думаю, що в найближчий час ми зможемо знову просуватися вперед,

– пояснив Жорін.

Він зазначив, що українські військові там, де можуть просуваються вперед.

"Можливо, для звичайних українців це виглядає повільно, але навіть просунутись на 100 метрів за день – це вже досягнення, бо ми рухаємося вперед. Іноді ці кілька метрів даються життями захисників", – пояснив екскомандир.

Коли Україна поверне Херсон

На його думку, конкретної дати назвати зараз неможливо.

Для того, щоб повністю звільнити Херсон, нам треба проробити дуже багато складної роботи. Зокрема, отримати західне озброєння та боєприпаси, освоїти його та використовувати на першій лінії,

– заявив Жорін.

Він повідомив, що та кількість зброї, яка є на сьогодні в ЗСУ, не дає можливості сьогодні звільнити таке велике місто.

"Але в перспективі така можливість в нас є. Якщо закордонні партнери будуть активніше допомагати нам, то Україна зможе швидше повернути і Херсон і будь-які інші території", – вважає екскомандир.

Він наголосив, що в Україні достатньо хоробрих та сміливих людей, але є реальність – в нас недостатньо озброєння та техніки, тому цим треба допомогти.

Рано чи пізно ми звільнимо всі території, але зараз від рішучої підтримки інших країн залежить, наскільки це буде швидко та яку велику ціну нам доведеться заплатити за це повернення наших територій,

– підсумував Жорін.

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