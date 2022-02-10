Жорсткіша дипломатія, – МЗС відреагувало на рішення Великої Британії про антиросійські санкції

Велика Британія схвалила закон про жорсткі санкції проти Росії, які накладуть на Москву у разі нападу. У Міністерстві закордонних справ України привітали таке рішення.

Українські дипломати наголосили, що тепер для миру необхідна жорсткіша дипломатія та спільні дії.

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Тому в МЗС сподіваються, що інші західні партнери візьмуть за приклад кроки Великої Британії.

Що передбачають британські санкції

Велика Британія схвалила документ, відповідно до якого може застосовувати санкції не лише до тих, хто безпосередньо пов'язаний з дестабілізацією України, а й до афілійованих з урядом Росії організацій та підприємств.

Вони мають економічне та стратегічне значення для російського уряду. Лондон може вводити обмеження проти російських компаній та фізичних осіб, які мають стосунок до різних сфер. Наприклад, до хімічної, оборонної, видобувної та фінансової.

Британська міністерка їздила до Москви

Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс напередодні їздила до Москви. Це перша поїздка очільниці британського МЗС до Росії за останні 4 роки.

Трасс мала закликати Кремль до деескалації навколо України та попередити про наслідки в разі нападу.

Російський колега Трасс Сергій Лавров різко висловився про переговори. Він порівняв їх з "розмовою глухого з німим" та заявив, що розчарований.

До речі, на переговорах трапився курйоз. Трасс сказала, що Велика Британія ніколи не визнає суверенітет Росії над Ростовською та Воронезькою областями. Однак потім пояснила: казала так, тому що думала ніби мовиться про українські території.

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Текст поста посольства:

Ми вітаємо рішення уряду Великої Британії щодо посилення режиму санкцій проти Росії. Тепер для забезпечення миру необхідні жорсткіша дипломатія та спільні дії. Ми сподіваємося, що інші наші західні партнери наслідують приклад Великобританії.