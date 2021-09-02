Жорстокий напад близнюків на жінку в Рівному: одному з братів обрали запобіжний захід
Джерело:поліція Рівненської області
Нещодавно Україну сколхнув випадок із близнюками у Рівному. 15-річні брати напали із ножем на звичайну перехожу на вулиці.
2 вересня одному з хлопців, який завдав удари, обрали запобіжний захід. Його брат, який йшов поруч, наразі проходить у справі лише як свідок.
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Один брат – свідок, інших – під арештом
Клопотання слідчого розглядали у Рівненському міському суді. Прокурор просив для 15-річного нападника запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Втім, суддя обрав йому цілодобовий домашній арешт терміном на два місяці із носінням електронного браслету. Йдеться про того з братів, який наносив удари ножем 42-річній жінці.
"Дивилися заборонені фільми"
Начальник Рівненського районного управління поліції Роман Штеба розповів: одна з версій нападу – намагання наслідувати фільми.
…. підлітки дивилися заборонені фільми, де присутня певна жорстокість, і захотіли випробувати щось подібне самі,
– сказав він.
Брат затриманого наразі проходить як свідок. Обоє раніше в поле зору поліції не потрапляли і виховуються у повноцінній та благополучній сім’ї.
Поліція продовжує досудове розслідування за частиною 4 статті 296 – хуліганство, вчиненого із застосуванням предмета, заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень.
Близнюки напали на жінку у Рівному: головне
- Інцидент за участю підлітків трапився 31 серпня, приблизно о 9:00.
- Поліцію повідомили, що неподалік дитмайданчика на вулиці Чорновола напали на жінку.
- Водночас потерпілу 42-річну рівнянку з ножовими пораненнями доставили до лікарні.
- З'ясувалося, що на жінку напали двоє 15-річних братів-близнюків.
- Згодом у соцмережах з'явилося відео нападу: на кадрах видно, як один з хлопців завдає ударів, а інших просто йде поруч.