Нападники вбили президента Гаїті Жовенеля Моїза
Джерело:Juno 7
Президент Гаїті Жовенель Моїз загинув 7 липня. На його резиденцію невідомі вчинили напад.
Збройна атака на дім, у якому проживав Моїз, сталася вночі з 6 на 7 липня. Прем'єр-міністр Гаїті підтвердив, що президент отримав смертельне поранення.
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Напад на будинок Жовенеля Моїза
Група зловмисників напала на приватну резиденцію президента Гаїті. Глава уряду Клод Жозеф повідомив, що частина нападників розмовляла іспанською мовою.
Зловмисники смертельно поранили президента Гаїті вогнепальним пострілом. До того ж пораненння отримала і перша леді. Наразі немає інформації про її стан здоров'я, повідомляють лише, що дружина Моїза вижила.
Прем'єр-міністр закликав населення острову зберігати спокій. Ситуацію контролює Національна поліція Гаїті та Збройні сили. Втім, наразі не повідомляється, чи затримані нападники.
Що відомо про Жовенеля Моїза
Джерело: Вікіпедія
- Глава держави народився на Гаїті, йому було 53 роки.
- Походить зі звичайної гаїтянської родини: його батько – Ет'єн Моїз, був фермером та торговцем, мати Люсія Бруно – швачка.
- У 2004 був членом Палати Торгівлі та Промисловості Північно-Західного Департаменту, а незабаром її головою і генеральним секретарем
- У 2015 році президент Гаїті Мішель Мартейі призначив Жовенеля Моїза кандидатом від власної Партії для участі в президентських виборах в жовтні 2015 року.
- Моїз виграв у першому турі, однак переможцем одразу не став. Опозиційні сили заявили про фальсифікації, а спеціальна комісія призначила повторне голосування.
- Зрештою з другої спроби Моїз виграв вибори і став главою Гаїті у лютому 2017 року.