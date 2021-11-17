У жовтих зонах можуть посилити правила карантину: що пропонує МОЗ
17 листопада 2021 , 11:34Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Міністерство охорони здоров'я хоче посилити карантин в Україні. Зокрема, в жовтій зоні планують ввести обов'язковий повний курс вакцинації – як для працівників, так і для відвідувачів закладів.
Про бажання відомства зробити карантинні вимоги у "жовтих" областях жорсткішими на брифінгу заявив глава МОЗ Віктор Ляшко.
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МОЗ хоче посилити вимоги у жовтих зонах
За словами Ляшка, міністерство працює над змінами до постанови про адаптивний карантин.
Зміни будуть передбачати, що і при жовтому рівні епідемічної небезпеки для роботи в карантинних обмеженнях необхідно буде мати повний курс вакцинації,
– заявив він.
Міністр уточнив, що щеплення вимагатимуть як від працівників, так і від відвідувачів закладів.
Жовта зона в Україні: що відомо
- Станом на 17 листопада у жовтій карантинній зоні перебувають тільки дві області -- Закарпатська та Кіровоградська.
- У ній COVID-сертифікати для відвідування закладів харчування, ТРЦ чи масових заходів не є обов'язковими. Натомість такі обмеження діють у червоній зоні.
Крім того, за минулу добу в Україні від коронавірусу вакцинували понад 290 тисяч людей.