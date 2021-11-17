У жовтих зонах можуть посилити правила карантину: що пропонує МОЗ

Міністерство охорони здоров'я хоче посилити карантин в Україні. Зокрема, в жовтій зоні планують ввести обов'язковий повний курс вакцинації – як для працівників, так і для відвідувачів закладів.

Про бажання відомства зробити карантинні вимоги у "жовтих" областях жорсткішими на брифінгу заявив глава МОЗ Віктор Ляшко.

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МОЗ хоче посилити вимоги у жовтих зонах

За словами Ляшка, міністерство працює над змінами до постанови про адаптивний карантин.

Зміни будуть передбачати, що і при жовтому рівні епідемічної небезпеки для роботи в карантинних обмеженнях необхідно буде мати повний курс вакцинації,

– заявив він.

Міністр уточнив, що щеплення вимагатимуть як від працівників, так і від відвідувачів закладів.

Жовта зона в Україні: що відомо