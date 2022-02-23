Жовту зону карантину знову скоротили: актуальна карта МОЗ
Джерело:МОЗ
Міністерство охорони здоров'я оновило карантинну карту України. Кількість областей у жовтій зоні зменшилась – у ній залишились всього три регіони.
Так, у помаранчевий епідемічний рівень перейшла Полтавська область. Загалом у цій зоні карантину перебувають 17 регіонів, зокрема Київ.
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Згідно з оновленим переліком, у жовтій зоні перебувають:
- Львівська,
- Харківська,
- Чернівецька області.
У цих регіонах ситуація з поширенням коронавірусу є контрольованою.
У червоній зоні карантину як і раніше 5 областей;
- Закарпатська,
- Івано-Франківська,
- Луганська,
- Рівненська,
- Хмельницька.
У цих регіонах спостерігаються проблеми з коефіцієнтом зараження COVID-19 і рівнем госпіталізацій.
Показники захворюваності в країні
Станом на 23 лютого рівень захворюваності по країні становить 1 060 на 100 тисяч населення при визначеному індикаторі 75 на 100 тисяч людей. У Києві цей показник складає 1 733 на 100 тисяч людей.
Рівень госпіталізацій по країні складає 51,4, при визначеному показнику 60 на 100 тисяч населення. Показник завантаженості ліжок з киснем не перевищено в жодному регіоні України.
Актуальне карантинне зонування країни / Інфографіка МОЗ
Актуальна статистика COVID-19 в Україні
- За минулу добу захворіли на коронавірус 25 062 людини. Найбільше випадків зараження коронавірусом в Україні виявили у Києві, Дніпропетровській, Полтавській, Донецькій та Черкаській областях.
- Від початку пандемії COVID-19 в Україні зареєстрували 4 783 835 випадки захворювання на коронавірус, з них 105 229 – летальні.
- В Україні за добу вакцинували від коронавірусу майже 63 тисячі людей. Кількість охочих зробити бустерне щеплення зросла.