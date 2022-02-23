Жовту зону карантину знову скоротили: актуальна карта МОЗ

Міністерство охорони здоров'я оновило карантинну карту України. Кількість областей у жовтій зоні зменшилась – у ній залишились всього три регіони.

Так, у помаранчевий епідемічний рівень перейшла Полтавська область. Загалом у цій зоні карантину перебувають 17 регіонів, зокрема Київ.

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Згідно з оновленим переліком, у жовтій зоні перебувають:

Львівська,

Харківська,

Чернівецька області.

У цих регіонах ситуація з поширенням коронавірусу є контрольованою.

У червоній зоні карантину як і раніше 5 областей;

Закарпатська,

Івано-Франківська,

Луганська,

Рівненська,

Хмельницька.

У цих регіонах спостерігаються проблеми з коефіцієнтом зараження COVID-19 і рівнем госпіталізацій.

Показники захворюваності в країні

Станом на 23 лютого рівень захворюваності по країні становить 1 060 на 100 тисяч населення при визначеному індикаторі 75 на 100 тисяч людей. У Києві цей показник складає 1 733 на 100 тисяч людей.

Рівень госпіталізацій по країні складає 51,4, при визначеному показнику 60 на 100 тисяч населення. Показник завантаженості ліжок з киснем не перевищено в жодному регіоні України.



Актуальне карантинне зонування країни / Інфографіка МОЗ

Актуальна статистика COVID-19 в Україні

За минулу добу захворіли на коронавірус 25 062 людини. Найбільше випадків зараження коронавірусом в Україні виявили у Києві, Дніпропетровській, Полтавській, Донецькій та Черкаській областях.

Від початку пандемії COVID-19 в Україні зареєстрували 4 783 835 випадки захворювання на коронавірус, з них 105 229 – летальні.

В Україні за добу вакцинували від коронавірусу майже 63 тисячі людей. Кількість охочих зробити бустерне щеплення зросла.