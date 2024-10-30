Європейський розвідцентр підтвердив розміщення кількох тисяч солдатів КНДР у Росії, – Боррель

Європейський розвідувальний центр підтвердив присутність на території Росії солдатів з Північної Кореї. Наразі у країні-агресорці може перебувати кілька тисяч північнокорейських військових.

Про це мовиться у заяві високого представника ЄС Жозепа Борреля, оприлюдненій на сайті Європейської служби зовнішніх справ. Раніше подібні дані стосовно тисяч солдатів КНДР у Росії також наводили ЗМІ.

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Що сказав Боррель стосовно тисяч солдатів КНДР у Росії

Боррель зазначив, що нещодавні повідомлення щодо присутності військ КНДР в Росії для підтримки російської злочинної війни підтвердив йому Європейський розвідувальний центр.

КНДР надавала зброю і боєприпаси для Росії на підтримку її агресивної війни проти України. Присутність кількох тисяч військ, що взаємодіють з російськими військовими силами, є грубим порушенням Статуту ООН та численних резолюцій Ради безпеки ООН,

– сказав він.

Головний дипломат ЄС також підкреслив, що односторонні та ворожі дії КНДР мають серйозні наслідки для європейської та глобальної безпеки й миру.

"КНДР повинна зупинити надання підтримки російським воєнним зусиллям. Продовження військової допомоги з Північної Кореї для російської агресивної війни проти України зустріне належну відповідь. Євросоюз координує дії у цій справі з міжнародними партнерами", – сказав Жозеп Боррель.

Боррель також наголосив, що цього тижня вирушає з дипломатичною місією до Японії та Республіки Корея. Під час візитів він зустрінеться з міністрами закордонних справ в межах першого Стратегічного діалогу ЄС з обома країнами.

Високий представник ЄС підкреслив відданість блоку стосовно його партнерів в Японії та Південній Кореї, зазначивши, що останні події з солдатами КНДР в Росії підкреслюють взаємопов'язаність безпеки між Європою й Індо-Тихоокеанським регіоном.

Очікується, що ці важливі дискусії відіграватимуть важливу роль у підготовці до майбутнього засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ, запланованого на 18 листопада.