52% від обіцяного мільйону: Боррель розповів, скільки боєприпасів Україна вже отримала від ЄС

Євросоюз вже передав 330 тисяч боєприпасів до України. Упродовж березня Україна отримає ще 200 тисяч снарядів

Про це повідомив верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики та оборони Жозеп Боррель, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

Зверніть увагу Інтенсивність бойових дій зростає, ми не бачимо світла в кінці тунелю, – Боррель

На початку 2024 року країни ЄС передали 1/3 від обіцяного мільйону боєприпасів. Минулого року країни ЄС зобов’язалися передати мільйон снарядів до березня 2024 року. Боррель очікує, що за місяць союзники зможуть забезпечити Україну 52% снарядів від обіцяної суми.

Ми вже доставили 330 000 боєприпасів, тобто третину необхідних боєприпасів, в основному, взятих з наших запасів, які є в наявності. Я очікую, що до березня ця цифра збільшиться ще на 200 000, і таким чином досягне 524 000. Це більше ніж 52% від потреби,

– сказав Боррель.

Головний дипломат ЄС повідомив, що окрім запасів та спільних закупівель нарощує свою потужність і європейська оборона. Боррель впевнений, що хоча з запізненням, але Євросоюз зможе надіслати обіцяний мільйон цього року.

"До кінця цього року заплановані поставки сягнуть понад 1 000 000, тому що цифри на конвеєрі становлять 630 000", – сказав Боррель.

Верховний представник зазначив, що процес виготовлення снарядів знаходиться в активній фазі, тому зараз важко сказати, чи отримає Україна мільйон снарядів до Різдва, або за три місяці. Боррель додав, що європейські оборонні заводи набирають швидкість, тому це створить позитивну динаміку.

"Європа повинна збільшити свою обороноздатність сьогодні, щоб підтримати Україну, а завтра – щоб допомогти собі. Ми повинні підняти індустріальну і технологічну планку в обороні", – заявив головний дипломат ЄС.

