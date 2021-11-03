Жукова, який засвітився в Укроборонпромі, звільнили від відповідальності у справі Свинарчуків

ВАКС звільнив від кримінальної відповідальності Віталія Жукова – одного з фігурантів у "справі Свинарчуків". Відповідне рішення колегія суддів ухвалила тому, що строки у його справі спливли.

Якщо рішення ВАКС не буде оскаржене і набере законної сили, то кримінальне провадження щодо Жукова закриють. Тим часом Жуков знову повернувся до співпраці з Укроборонпромом.

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Жуков та Укроборонпром

У листопаді 2021 року стало відомо, що Жуков повертається до співпраці з Укроборонпромом. Він начебто очолив "Спеціальне конструкторське бюро Вектор-В". Про це повідомили під час брифінгу підприємства, присвяченому початку виробництва ВОГ-17В.

Тоді стало відомо, що на шосткинському заводі "Імпульс", розпочнуть перше виробництво боєприпасів для підствольних та автоматичних гранатометів – перше в історії незалежної України.

Над цим працюватиме СКБ "Вектор-В". Власне його й очолив Жуков.