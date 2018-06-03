Журнал Time створив неймовірну обкладинку із дронів: запаморочливе відео

Творці американського журналу Time вирішили покреативити з обкладинкою для червневого номера видання.

Цей випуск буде присвячений темі безпілотних літальних апаратів.

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Обкладинку для нього вирішили створити за допомогою дронів.

Допомога у цьому компанія Intel. У вечірнє небо випустили 958 дронів із ліхтарями, які й "творили" обкладинку журналу і назву "Time".

Безпілотники світились червоним саме того відтінку, який використовує у друці видання.

В мережі опублікували відео, як виглядатиме сама обкладинка.

Творці цього шоу також поділились відео непростого процесу створення обкладинки та того, що відбувалось за лаштунками.

Дивіться бекстейдж відео зі створення обкладинки журналу Time: