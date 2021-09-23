Журналіст із Тернополя Ярослав Буяк, якого розшукували, помер у лікарні

Ярослав Буяк із Тернополя від кінця липня не виходив на зв'язок та безвісти зник. Виявилося, що він помер в одній з лікарень Тернополя.

Ярослава Буяка оголосили у розшук ще 1 серпня. Як повідомляли його знайомі у соцмережах, на зв'язок він востаннє виходив 26 липня.

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Журналіст Ярослав Буяк помер у лікарні

Як розповідають у поліції, чоловік пішов з дому і не виходив на зв'язок. Його оголосили у всеукраїнський розшук, однак безрезультатно.

Виявилося, що він перебував на стаціонарному лікуванні в місцевому медзакладі і там помер. Тіло чоловіка з 30 серпня зберігали в лікарняному морзі.

Наразі поліцейські встановлюють усі обставини смерті Ярослава Буяка. За даним фактом відкрито кримінальне провадження згідно зі статтею 115 з позначкою "безвісти відсутній". Триває розслідування.

Що відомо про Ярослава Буяка

Джерело: Суспільне