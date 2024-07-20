ХАМАС більше не може воювати: чи наближається конфлікт на Близькому Сході до завершення

ХАМАС опинився в ситуації, коли воювати їм стає все складніше. Ізраїль продовжує тиснути на бойовиків.

Про це 24 Каналу розповів ізраїльський журналіст Цві Зільбер, зауваживши, що останній часом в ХАМАС сталися значні зміни. Вони не можуть більше воювати.

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Що буде далі

Як наголосив Зільбер, нещодавно ізраїльська армія вдарила по Сектору Гази і, ймовірно, знищила командира ХАМАС Мохаммеда Дейфа. Наразі бойовики говорять, що це неправда. Але у такому випадку вони вже давно б показали відео з ним, аби спростувати інформацію. А цього досі немає. Тому з високою ймовірністю він вже мертвий.

Для них це сильний моральний удар. Дейфа вважають другим номером в ХАМАС. Але фактично військовою системою керував саме він. Зараз вони дезорганізовані та дезорієнтовані. Також перекриття "коридору" спричинило припинення контрабанди зброї. Це викликає у них "голод",

– сказав Зільбер.

Спротив ХАМАС поступово виснажується. Але про швидке закінчення війни поки не варто говорити. Зараз Ізраїль продовжує зачистку на території Гази. Паралельно йде допомога місцевому населенню. Вже була інформація, що там постачатимуть питну воду, електрику, бензин, газ; гуманітарну допомогу тощо.

А що ж заручники? Все залежить від умов. На умови ХАМАС, що Ізраїль закінчить війну, йде з Гази та відпускає вбивць, Нетаньягу не готовий йти. У нього немає політичної підтримки на це рішення. Глянемо, хто кого дотисне. Ізраїль хоче обміняти заручників, але лишити можливість продовжити війну та дотиснути ХАМАС. Можливо, буде альтернатива, що верхівку відпустять в якусь третю країну,

– зазначив Зільбер.