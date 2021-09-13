Журналіст показав фото підбитої бойовиками вантажівки, в якій загинув морпіх Артур Голуб

Український журналіст Андрій Цаплієнко опублікував фото вантажівки, яку 12 вересня підбили бойовики. Саме в ній загинув 27-річний Артур Голуб з Житомирщини.

Трагедія трапилася біля села Верхньоторецьке. У вантажівку влучила керована протитанкова ракета, яку запустили російські найманці.

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Стало відомо більше інформації про героя

Андрій Цаплієнко також розповів, що Артур Голуб навчався в Національному університеті біоресурсів і природокористування України. Окрім того, він опублікував світлину тієї самої вантажівки, у якій морпіх проїхався востаннє.



Вантажівка, у якій загинув Артур Голуб / Фото Андрія Цаплієнка

У Коростенській РДА Житомирської області повідомили, що 27-річний захисник України родом із міста Малин. Також висловили співчуття родині полеглого героя.

Останні втрати на Донбасі

На Донбасі зараз загострення конфлікту. Тільки за вихідні 11 – 12 вересня загинули 3 українських військових.

Серед загиблих Олексій Куленко – сержант з Кіровоградщини з 17-го окремого мотопіхотного батальйону 57-ї окремої мотопіхотної бригади. У воїна залишились без батька 3 дітей.

Також окупанти вбили солдата 74-го окремого розвідувального батальйону Дениса Германа.

Текст публікації Андрія Цаплієнка

Цього чудового хлопця з села Малин на Житомирщині звали Артур Голуб. Вчився в Національному університеті біоресурсів. Пішов захищати Батьківщину. Братство морпіхів стало його другою сім'єю. Щойно його мама дізналася: вантажівку її сина підбили російські найманці. Біля села Верхньоторецьке машину наздогнала протитанкова керована ракета. Будемо пам'ятати тих, хто просто зараз віддає за цю країну найдорожче.