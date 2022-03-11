Струс мозку, панічна атака: у якому стані постраждалі від ракетного вибуху в Луцьку

Сьогодні зранку російські нелюди випустили 4 ракети по Луцьку. Внаслідок бомбардування міста загинуло 2 людей. Водночас 6 поранених вже доправили до лікарень.

Про це повідомив в ефірі 24 каналу кореспондент з Луцька. Він розповів у якому стані хворих привезли до медичних закладів.

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Струс та ураження ніг

За словами кореспондента, 4 поранених доправили в обласну клінічну лікарню. Крім того, у 2 інших – струс головного мозку та ураження ніг. Вони зараз перебувають у міській лікарні.

У потерпілого сталась панічна атака

За його інформацією, в одного з потерпілих була панічна атака, однак його вже заспокоїли. Також журналіст зауважив, що інший постраждалий отримав травми внаслідок завалів, звідки його дістали рятувальники.

Кореспондент зазначив, що хворим надають необхідну медичну допомогу.

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