Журналіст Сергій Лещенко чекає від Шустера запрошення на "Свободу слова", щоб захистити себе

Відомий журналіст Сергій Лещенко звернувся до ведучого телеканалу "Україна 24" Савіка Шустера з проханням долучити його до завтрашнього ефіру "Свободи слова", щоб він міг захистити себе від звинувачень, що раніше прозвучали на цьому телеканалі.

Про це Сергій Лещенко написав в своєму фейсбуці.

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Було приємно дізнатися, що вчора моє прізвище згадували весь вечір у різних ефірах телеканалу Ріната Ахметова Україна-24. Адже все, окрім некрологу, є рекламою. А також це тепер дає мені законне право на репліку. Отже, звертаюся до ведучого програми "Свобода слова" Савіка Шустера запросити мене для участі в ефірі цієї п'ятниці для дотримання балансу думок та неупередженості,

– повідомив журналіст.

Він нагадав, що у свою чергу завжди заступався за відомого ведучого та мав з ним приязні стосунки.

"Як член комітету порятунку Савіка Шустера, власник клубної карти Шустера та переможець премії Шустера за минулі роки маю на це моральне право. А як громадянин України маю юридично гарантоване право на відповідь. Мої контакти відомі всім у цій редакції. Відмову вважатиму повним нехтуванням базових стандартів журналістики", – констатував Сергій Лещенко.

, у квітні 2016 року, коли Савіку Шустеру заборонили працювати в Україні, Сергій Лещенко активно вступився за нього, звинувативши владу у використанні “телефонного права”.