Кабмін звільнив Олену Думу з посади голови Національного агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА). Журналіст Сергій Лямець нагадав, що напередодні вона подала заяву про звільнення, яку уряд оперативно задовольнив.

На думку Лямця, формальною підставою стала реформа агентства, яку нещодавно підписав президент Зеленський, інформує 24 Канал. Водночас журналіст вважає, що насправді за цим рішенням можуть стояти серйозні підозри у непрозорості, конфліктах інтересів і корупційних схемах, що начебто супроводжували перебування Думи на посаді.

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Впродовж цієї цікавої діяльності вона регулярно розповідала про успішні реформи АРМА. Що ніколи ще не було такого відсотка "жирів у маслі". Що ніколи не було такої ефективності та прозорості. Насправді, нічого такого не було, а був певний "дах",

– написав Лямець.

Деталі заяви Лямця

За словами Лямця, Дума була не самостійною фігурою, а "зіц-головою" – формальною керівницею, яка начебто виконувала волю кулуарних впливових груп. Журналіст зауважив, що агентство, яке під її керівництвом мало опікуватися арештованим майном в інтересах держави, стало закритою структурою, де нібито оберталися активи на мільярди доларів. Водночас вигоди для бюджету, як наголосив Лямець, майже не було.

Лямець додав, що, згідно з офіційними звітами, у 2024 році в управлінні АРМА перебувало понад 120 тисяч приміщень, тисячі автомобілів, катерів, сільгосптехніки та навіть підприємства й бренди загальнонаціонального масштабу. Загальна оцінка майна складає близько 52 мільярдів гривень. Водночас, за словами Лямця, при цьому держава отримала лише 1,5 мільярда гривень доходу. Це – менш як 3% від вартості активів. Це – нижче навіть рівня інфляції.

Журналіст наголосив: Рахункова палата у своєму звіті констатувала, що АРМА досі не створила системи обліку активів, не забезпечила належного контролю за їхнім збереженням, а 80% судових рішень щодо передачі майна не виконали. Понад 39 мільярдів гривень активів залишились поза управлінням. А додаткові 6 мільярдів – взагалі не використані.

Лямець нагадав, що на цьому тлі журналістські розслідування підсвітили зв'язки АРМА з тіньовими фігурами. Один із таких – Вадим Грона, якого називали неофіційним куратором агентства. Він займався "вирішенням питань", поки сама Дума звітувала про "небачену ефективність". Інше розслідування показало, як арештоване майно начебто передавали в управління чоловіку віцепрем'єрки, що стало підставою для відкриття кримінального провадження. Але це – лише верхівка айсберга.

"Я припускаю, що реальна дохідність є набагато вищою. Просто вона розсіювалася по кишенях інших осіб, які власне підтримували перебування Олени Думи на посаді голови АРМА", – пише Лямець.

Він наголосив, що, крім того, в експертному середовищі активно обговорюється законопроєкт про продаж арештованого майна, який міг би остаточно легалізувати чинну схему: через кримінальне провадження майно переходить до АРМА, знецінюється і потім продається "своїм" за заниженими цінами. Якщо суд згодом визнає колишнього власника невинним, то йому просто повертають кошти. За словами Лямця, усе це – лише поверхнева картина. Багато фактів залишаються за межами публічного простору. Та вже зараз очевидно, що відставка Олени Думи – це або спроба уникнути правових наслідків, або визнання системної кризи всередині агентства.

Як повідомлялося, Олену Думу звільнили з посади голови АРМА. Запустили новий конкурс для відбору очільника. До цього Дума заявила, що написала заяву про звільнення з посади голови АРМА. Вона попросила уряд задовольнити її заяву.