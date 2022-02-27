Журналіст Соболєв – в теробороні: мотивуюче відеозвернення

Київ захищають Збройні сили України, там дуже потужна складова. Їм допомагають резервісти територіальної оборони.

Київські батальйони почали готуватися до захисту столиці ще задовго до того, як 1 січня закон набув чинності. Українські журналісти Єгор Соболєв та Антон Голобородько, які долучилися до тероборони, записали відеозвернення для 24 каналу.

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Звернення журналістів

Голобородько: "Всім привіт, друзі. Вже третій день у складі Сил тероборони виконуємо завдання – захищаємо і обороняємо столицю. Мені здається, що все вдається достатньо непогано.

Ворог має втрати, а ми досі на своїх позиціях і не відступаємо. Дуже рідко, але час від часу заходжу в інтернет і дивлюсь на те, що відбувається в Україні. Хочу сказати: "Українці, ви безмежно круті". Так круто відреагувати на загрозу, як відреагував наш народ просто мегакрута річ".

"Один із найкращих періодів нашого життя"

Соболєв: "У нас чудове відділення. Є люди із величезним досвідом, є люди, які тільки прийшли, але всі дуже мотивовані.

На мою думку, маємо один із найкращих часів в нашому житті. Багато друзів порівнюють відчуття як на Майдані, з Помаранчевою революцією.

Видно, як ми розвиваємося і чинимо спільний національний опір збройній агресії. Пишеться світова історія, в якій українці гратимуть надзвичайну роль".

Звернення журналістів: дивіться відео

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