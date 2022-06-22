Журналіста Макса Левіна стратили російські солдати, – розслідування

Українського журналіста й фотографа Макса Левіна та його друга солдата Олексія Чернишова російські солдати стратили під Києвом свідомо. Ймовірно, після допитів і тортур.

Про це повідомили "Репортери без кордонів" у своєму розслідуванні.

Увага Загинув український документаліст і фотограф Макс Левін

Докази, зібрані RSF, вказують на те, що український фотожурналіст Макс Левін і його друг, який був з ним, були страчені російськими військовими – ймовірно, після допитів і тортур, у день їх зникнення, 13 березня 2022 року,

– йдеться у розслідуванні.